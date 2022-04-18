10 привычек самых богатых людей мира

Богатейших людей мира отличает не только образ жизни, но и привычки. Это не значит, что повторяя рутину Джеффа Безоса, можно стать миллиардером в следующем году. Однако пример поможет стать продуктивнее, эффективнее и в целом улучшить свою жизнь.

Избегать встреч, если они не приносят пользы или не касаются срочного вопроса

Илон Маск, самый богатый человек в мире в 2022 году, испытывает сильную неприязнь к встречам.

В 2018 году Маск разослал email сотрудникам Tesla, в котором дал несколько рекомендаций по повышению производительности.

Одна из них — уходить со встречи или отключаться от онлайн-конференции, как только становится очевидно, что вы не добавляете ценности мероприятию. Уходить не грубо, грубо — заставлять кого-то оставаться и тратить время впустую.

Совет: Делайте все возможное, чтобы избежать встреч и не тратить время впустую. Продуктивные, эффективные люди держатся подальше от собраний.

Каждый день планировать что-то для себя

Джефф Безос занимает 2 место в списке самых богатых людей мира.

Он составляет свой график таким образом, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Безос понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать. Это защищает здоровье — как психическое, так и физическое.

Совет: Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье.

Хорошо высыпаться

На третьем месте среди самых богатых людей мира находится Бернар Арно, который управляет империей модных брендов, среди которых и Louis Vuitton.

Каждую ночь он спит по семь часов. Его график составляется таким образом, чтобы улучать продуктивность разума. Даже его спальня спроектирована так, чтобы помочь ему спокойно выспаться.

Совет: Планируйте свое расписание так, чтобы полноценно отдохнуть ночью. Наши разум и тело нуждаются в отдыхе, чтобы функционировать на высоком уровне.

Читать новости каждое утро

Билл Гейтс по-прежнему является 4 богатейшим человеком мира, и он начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе.

Гейтс знает, что возможности есть везде — если обращать на них внимание.

Совет: Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах.

Инвестировать на долгий срок

Уоррен Баффет занимает 5-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Пожалуй, это самый известный инвестор всех времен и один из тех, кто умеет зарабатывать в кризисные времена.

Баффет сколотил капитал, покупая компании по разумной цене, а затем сохраняя активы в течение длительного времени — иногда десятилетий.

Совет: Что бы вы ни инвестировали — время, энергию или деньги — инвестируйте в долгосрочной перспективе. Это поможет избежать реакционных ошибок в краткосрочной перспективе.

Вдохновлять других

Бывший CEO Alphabet Ларри Пейдж — 6 в списке самых богатых людей.

Пейдж верит, что нужно помогать другим и поощрять их в достижении поставленных целей.

Однажды он сказал: «Худшее, что вы можете сделать, — это помешать кому-то, сказав: "Нет и точка". Если вы отказываете, то должны помочь найти лучший способ сделать это».

Совет: Будьте полезны и ободряйте окружающих вас людей. Воодушевляя других, вы помогаете себе.

Иметь реалистичный взгляд на деньги

Бывший президент Alphabet Сергей Брин по размеру капитала уступает лишь 6 людям в мире.

Однажды он признался: «В глубине души я всегда полагал, что за большие деньги можно купить немного счастья. Но на самом деле это не так».

Совет: Не верьте заблуждениям. Даже самые богатые люди мира знают, что счастье не в деньгах.

Не пытаться контролировать все

Ларри Эллисон — сооснователь Oracle — находится на 8 строчке в рейтинге.

Хотя не все разделяют его взгляды, он у него значительный опыт в делегировании. Передавая ответственность нужным людям, он смог привести компанию к большому успеху.

Совет: Делегирование задач и обязанностей другим освобождает ваше время для более важных задач и идей.

Доверять, но проверять, потому что важна каждая деталь

Стив Балмер находится на 9 месте в списке Forbes. Он всегда отличался вниманием к деталям. Какими бы незначительными ни казались нюансы, в комплексе они действительно имеют значение.

Совет: Мелочи легко упустить из виду, но именно поэтому они важны. Проверяйте всю информацию.

Выделять время, чтобы провести его со своей семьей

Наконец, мы подходим к Мукешу Амбани — 10 из богатейших людей мира.

Амбани очень близок со своей семьей. Он каждый день просит благословения своей матери, перед сном рассказывает жене о своем дне и проводит воскресенья с близкими.

Совет: Не жертвуйте семьей ради карьеры. Посвятите время тому, чтобы провести его с людьми, которые любят вас больше всего. Укрепляйте эти отношения.

Эти привычки помогли самым богатым людям мира стать теми, кто они есть. А какие привычки есть у вас?

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Фото на обложке: Reuters