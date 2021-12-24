Рыночная капитализация Tesla снова превысила $1 трлн

Рыночная капитализация Tesla вернулась к показателю $1 трлн. Стоимость ценных бумаг компании откатилась к уровню начала декабря. Котировки начали расти на фоне слов Илона Маска о том, что он сдержал обещание и продал 10% своих акций Tesla.

По данным на 17:25 мск рыночная капитализация Tesla составляет $1,072 трлн. Одна акция компании стоит $1067.

20 декабря стоимость ценных бумаг упала до рекордно низкого за декабрь уровня в $893 за штуку и Tesla выпала из списка компаний с капитализацией $1 трлн и выше.

Котировки Tesla падали с начала декабря после того, как основатель и глава компании Илон Маск начал продавать свои акции Tesla. В рамках обещания, данного инвесторам, он продал 10% своей доли в компании. В общей сложности Маск продал бумаги на сумму $14 млрд. Позже стало известно, что бизнесмен заплатит $11 млрд в виде налогов.

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