Tesla показала нового робота-гуманоида Optimus Gen 2. Он передвигается быстрее предшественника на 30%, на кончиках его пальцев установлены сенсоры. Также робот «похудел» – на 10 кг по сравнению с первой моделью.
Tesla представила новое поколение роботов-гуманоидов. Ролик с демонстрацией работы робота компания опубликовала в соцсетях.
Optimus Gen 2 легче предшественника на 10 кг – первая модель весила около 73 кг. Также новый робот передвигается на 30% быстрее, а на кончиках его пальцев установлены сенсоры для более бережного обращения с предметами.
Робот стал более похож на человека и стал лучше контролировать свое тело. Кроме того, движения Optimus Gen 2 стали более пластичными.
Tesla представила первого робота-гуманоида в октябре 2022 года. Позже Optimus обучили ходить и поднимать предметы.
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