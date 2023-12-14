Tesla показала нового робота-гуманоида Optimus Gen 2. Он передвигается быстрее предшественника на 30%, на кончиках его пальцев установлены сенсоры. Также робот «похудел» – на 10 кг по сравнению с первой моделью.

Tesla представила новое поколение роботов-гуманоидов. Ролик с демонстрацией работы робота компания опубликовала в соцсетях.

Optimus Gen 2 легче предшественника на 10 кг – первая модель весила около 73 кг. Также новый робот передвигается на 30% быстрее, а на кончиках его пальцев установлены сенсоры для более бережного обращения с предметами.

Робот стал более похож на человека и стал лучше контролировать свое тело. Кроме того, движения Optimus Gen 2 стали более пластичными.

Tesla представила первого робота-гуманоида в октябре 2022 года. Позже Optimus обучили ходить и поднимать предметы.