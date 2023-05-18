Tesla обучила своего человекоподобного робота Optimus ходить и поднимать предметы

Tesla представила обновление своих человекоподобных роботов Optimus – теперь они умеют ходить не спотыкаясь и поднимать предметы. Презентацию роботов сняли на заводе по сборке электромобилей Cybertruck как намек то, что именно там будут выпускать роботов.

Илон Маск на собрании акционеров Tesla представил обновление роботов-гуманоидов Optimus. Об этом пишет The Verge.

Optimus теперь может ходить не спотыкаясь и поднимать предметы. В ролике также показана обновленная настройка манипулятора – робот смог разбить куриное яйцо, чтобы его содержимое не вытекло.

Tesla обучает роботов с помощью человека-дублера. Optimus повторяет движения и таким образом учится правильно обращаться с предметами и двигать конечностями.

По словам Илона Маска, роботы помогут решить проблему нехватки кадров на производственных предприятиях. По оценке миллиардера, спрос на роботов может составить до 20 млрд штук в год.

Фото на обложке: Tesla