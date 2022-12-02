Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla на заводе компании Gigafactory в Спарксе. На импровизированную сцену миллиардер выехал на новом грузовике. Первую партию грузовиков доставят PepsiCo.

В рамках эксперимента команда Tesla проехала 500 миль (804 км) на Tesla Semi массой 81 тыс. фунтов (36,7 тонн) без подзарядки грузовика.

Новая модель может разгоняться 0 до 96 км/ч в час за 20 секунд даже при «полной загрузке» и поддерживать «такую же скорость, как на шоссе, даже на крутых подъемах». Илон Маск также пообещал, что владельцы смогут зарядить аккумуляторную батарею до 70% всего за полчаса.

Впервые Tesla Semi представили в 2017 году, а выпуск серийной версии несколько раз откладывался по разным причинам, включая пандемию COVID-19.

Фото на обложке: Tesla