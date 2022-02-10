Tesla отзывает еще 579 тысяч электромобилей — они слишком тихо ездят

Tesla уже третий раз за месяц отзывает электромобили. На этот раз проблема в 579 тыс. машин в том, что они слишком тихо ездят. Ранее в феврале Tesla отозвала 54 тыс. электрокаров из-за неполадок с автопилотом и 817 тыс. по причине проблем с ремнем безопасности.

Об отзыве 579 тысяч электромобилей Tesla пишет Reuters.

Компания отзывает электрокары моделей S, X, Y 2020-2022 годов выпуска и Model 3 выпуска 2017-2022.

Проблема в том, что машины слишком тихо ездят. Из-за того, что электромобили практически не издают шума при езде, на них устанавливают специальную систему, имитирующую звук движущегося автомобиля. Это делается для того, чтобы пешеходы могли их услышать.

Выяснилось, что работа динамиков не соответствует требованиям безопасности. Проблему планируют устранить обновлением программного обеспечения.

2 февраля стало известно, что Tesla отзывает 54 тыс. электромобилей из-за ошибок автопилота. Машины не останавливались перед знаком «Стоп» на перекрестке и продолжали движение.

3 февраля появились новости об отзыве 817 тыс. электрокаров Tesla. Оказалось, что из-за сбоя в программном обеспечении звуковое оповещение может не сработать, когда водитель заводит автомобиль с непристегнутым ремнем.

Таким образом, только в феврале 2022 года Tesla отозвала 1,45 млн своих электромобилей.

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