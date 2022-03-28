Tetra Pak приостановит продажу упаковки для вина и напитков

Крупнейший произоводитель пищевых упаковок в РФ Tetra Pak объявил о сокращении ассортимента своей продукции из-за нехватки ряда комплектующих. Компания на время откажется от упаковки объемом в два литра, приостановит производство и продажу упаковки для вина и прохладительных напитков, за исключением — соков.

Выпуск упаковки для социально значимых продуктов, таких как молоко, будет увеличен, передали источники «Коммерсанту».

По словам собеседника издания, у компании остается сырья меньше чем на месяц. Он сообщил, что что Tetra Pak должна скоро договориться о закупе картора с одним из местных заводов. Кроме того, необходимо найти замену еще нескольким компонентам, которые, вероятно, придется ввозить из Китая.

В Tetra Pak подтвердили, что сосредоточились на выпуске упаковочного материала для социально значимых товаров, в том числе молока и детского питания. Представитель ГК «Эконива» сказал, что по всем социально значимым товарам Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой.

Собеседник газеты в продуктовой рознице отметил, что федеральные поставщики молочной продукции сообщают о достаточных запасах Tetra Pak и прорабатывают альтернативные варианты поставок упаковки. Однако локальные предприятия уведомили о возможном дефиците Tetra Pak, поэтому часть из них планирует перейти на пластиковую упаковку и пленку, добавил он.

Производители вина также сообщали о проблемах с упаковкой. Глава инфоцентра WineRetail Александр Ставцев добавил, что такая упаковка представлена в самом дешевом сегменте, а с 2020 года многие из таких напитков не могут называться вином, так как выпускались из импортных виноматериалов или сырья не виноградного происхождения. По оценкам WineRetail, на долю российской винодельческой продукции в Tetra Pak приходится около 5–7% оборота винной категории крупных сетей.

В Минсельхозе заявили сообщили, что вопрос обеспечения пищевых предприятий упаковочными материалами прорабатывается совместно заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом.

Российские производители стали уменьшать размеры упаковок товаров, чтобы сохранить их стоимость в условиях роста собственных издержек. Макаронные изделия, шоколад, пиво, йогурты, печенья, корма для животных и другие товары уже подверглись оптимизации.

С конца февраля поставщики стали отказываться от промоакций, которые позволяли устраивать скидки на товары для покупателей. Сейчас промоакции невыгодны ни производителям, ни продавцам. Производители объяснили отказ от промоакций повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистичеких цепочек, которые ведут к дефициту сырья и упаковки

Фото на обложке: Tetra Pak