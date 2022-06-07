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В США прокуратура начала расследование в отношении Twitter после заявлений Илона Маска

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон инициировал расследование в отношении Twitter после заявления Илона Маска. Предприниматель обвинил соцсеть в нарушении условий соглашения о покупке за $44 млрд: администрация не предоставила ему данные о спам-аккаунтах.

В США прокуратура начала расследование в отношении Twitter после заявлений Илона Маска

Генпрокурор запросил деталей по 23 пунктам, включая данные о монетезируемых пользователях и фейковых аккаунтах за каждый месяц с 2017 года и до настоящего времени. Кен Пэкстон потребовал также разбить эти данные на категории — фальшивая учетная запись, спам-аккаунт и бот-аккаунт, если таковы имеются у Twitter, пишет CNBC.

Илон Маск 6 июня пригрозил Twitter расторгнуть сделку о покупке соцсети. Предпринимателя не устроило, что компания отказалась предоставить информацию, необходимую ему для оценки спама и поддельных учетных записей. Его представители уверены, что Twitter обязан поделиться запрошенными данными по условиям сделки о слиянии. Сразу же после этого сообщения генпрокурор анонсировал начало расследования.

Представители Twitter отказались комментировать начало расследования.

Эксперты немного недоумевают решением Пэкстона, так как подобные вопросы обычно не решаются на уровне штата. Власти, по их словам, не всегда готовы проводить такие изощренные расследования, а если это касается и национальной публичной компании, то за дело должна взяться Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Фото на обложке: Ken Paxton

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