В Таиланде решили снять запрет на продажу алкоголя днем

Законопроект с поправками отменит указ 1972 года, который запрещал продажу алкоголя до 11:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени. Он также упростит правила рекламы алкогольных напитков. В настоящее время компаниям запрещено показывать названия или бренды алкогольной продукции в рекламе, что мешает малому бизнесу привлекать клиентов, отмечает агентство.

Заместитель главы комитета Палаты представителей, отвечающий за законопроект, Чанин Рунгтанакиат, заявил, что эти изменения направлены на ослабление «необоснованного контроля» и стимулирование экономической активности.

12 января в Таиланде был одобрен законопроект о легализации казино и азартных игр. В правительстве утверждают, что из-за отсутствия легальных казино страна теряет доходы и не реализует свой туристический потенциал.

17 марта местная газета Bangkok Post, ссылаясь на Министерство туризма и спорта, сообщила, что власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней. Эта мера направлена на борьбу с незаконным бизнесом, который активно развивается благодаря безвизовому въезду.

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