В Таиланде решили снять запрет на продажу алкоголя днем
Анастасия Липчанская
Таиланд намерен смягчить правила продажи и рекламы алкоголя, чтобы стимулировать туризм и поддержать небольшие пивоварни, пишет Bloomberg. В среду за соответствующий законопроект проголосовали в Палате представителей, теперь его должен одобрить Сенат.
В Таиланде решили снять запрет на продажу алкоголя днем
https://rb.ru/news/thailand-ban-alcohol/
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Законопроект с поправками отменит указ 1972 года, который запрещал продажу алкоголя до 11:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени. Он также упростит правила рекламы алкогольных напитков. В настоящее время компаниям запрещено показывать названия или бренды алкогольной продукции в рекламе, что мешает малому бизнесу привлекать клиентов, отмечает агентство.
Заместитель главы комитета Палаты представителей, отвечающий за законопроект, Чанин Рунгтанакиат, заявил, что эти изменения направлены на ослабление «необоснованного контроля» и стимулирование экономической активности.
- 12 января в Таиланде был одобрен законопроект о легализации казино и азартных игр. В правительстве утверждают, что из-за отсутствия легальных казино страна теряет доходы и не реализует свой туристический потенциал.
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Фото на обложке: frame harirak / Unsplash
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