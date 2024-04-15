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В Threads тестируют функцию обмена личными сообщениями

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Одной из основных функций, которых не хватает пользователям Threads, остается возможность обмена личными сообщениями. Meta* планирует в будущем решить эту проблему и уже тестирует данную функцию.

В Threads тестируют функцию обмена личными сообщениями

Как передает Engadget, некоторые пользователи сервиса заметили появление кнопки «Сообщения» над профилями других пользователей в том месте, где прежде находилась кнопка «Упоминания».

Представитель Meta подтвердил, что разработчики «тестируют возможность отправки сообщений из Threads в Instagram*. На данный момент компания не планирует создание отдельного почтового ящика для Threads. Вместо этого она хочет «заставить почтовый ящик Instagram» работать в приложении.

Таким образом, отправить сообщение пользователи смогут прямо из Threads, но для проверки входящих или ответа на послание им придется перейти в «соседнюю» соцсеть.

*Instagram принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

Фото: Ascannio / Shutterstock

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