Социальная сеть Threads провела полноценный релиз своей веб-версии – ранее пользование ей было ограничено просмотром чужих профилей. Пользователи теперь могут публиковать посты, ставить лайки и просматривать ленту через браузер.

Threads полноценно запустила веб-версию социальной сети. Об этом рассказал Адам Моссери на своей странице, также об этом написал The Verge.

Пользователи Threads теперь через браузер могут публиковать посты, ставить лайки, скроллить ленту. Ранее они могли только просматривать чужие профили.

В Threads уточнили, что функционал веб-версии пока не полностью дублирует приложение, некоторые функции будут добавляться.

Марк Цукерберг анонсировал запуск веб-версии Threads 5 августа. Тогда создатель соцсети говорил, что релиз состоится в ближайшие недели.

Ежедневная активная аудитория Threads на платформе Android в августе упала в пять раз с пиковых значений начала июля. В день после запуска число посещений Threads достигло почти 50 млн пользователей, а через месяц после релиза составило всего 10,3 млн.

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