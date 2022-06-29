Ресторанный холдинг «Тигрус» вышел на международный рынок

Ресторанный холдинг «Тигрус» открыл в Таджикистане (город Душанбе) сразу два ресторанных проекта в формате кобрендинга — итальянскую концепцию Osteria Mario и грузинское бистро «Швили». Таким образом «Тигрус» вышел на международный уровень, сообщил RB.RU его представитель.
Обе концепции работают в сегменте casual dining, что означает демократичную ценовую политику, высокий уровень сервиса и качества блюд. Заведения занимают общее помещение площадью 1509 кв. м. и рассчитаны на 302 посадочных места. В теплое время года работают летние веранды.
Средний чек, как сообщается, составит 280–300 сомон (примерно 1–1,5 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 29.06.2022).
Рестораны открыты совместно с партнером-франчайзи. На момент публикации представитель «Тигрус» не уточнил сумму инвестиций в проект.
«Открытие в Душанбе стало отправной точкой для развития проектов холдинга за пределами России», — говорится в сообщении холдинга.
Ресторанный холдинг «Тигрус» основан в 2005 году Хенриком и Юлией Винтер. В настоящее время представлен более чем 40 заведениями в Москве, Казани, Тольятти, Якутске и Душанбе: итальянской концепцией Osteria Mario, грузинскими бистро «Швили», ресторанами Bar BQ Cafe, кофейнями ZEST.
Фото на обложке: «Тигрус»
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