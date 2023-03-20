Ресторанный холдинг «Тигрус» вышел на рынок ОАЭ

Ресторанный холдинг «Тигрус» вышел на рынок Дубая (ОАЭ) с тремя проектами под брендами «Остерия Марио» и «Швили». Об этом RB.RU сообщил представитель холдинга.

В торговом центре Dubai Hills Mall уже открылись итальянский ресторан «Остерия Марио» и грузинское бистро «Швили». Они будут находиться под собственным управлением холдинга.

Запуск второго «Остерия Марио» запланирован на апрель-май в районе Dubai Marina вместе с партнером-франчайзи Всеволодом Рокеташвили, в портфеле которого уже есть рестораны холдинга «Тигрус».

Оба проекта работают в сегменте casual dining. Кухня почти полностью повторяет традиционные меню «Остерия Марио» и «Швили». Как сообщается, атмосфера ресторанов «объединяет в себе уют теплой семейной встречи с темпераментом южных стран». Для детей разработано отдельное меню.

Запускаясь в ОАЭ, «Тигрус» ориентировался на защиту окружающей среды, заботу о здоровье и правильном питаним, бережном отношеним к ресурсам и живой природе.

«"Тигрус" является первым в России ресторанным холдингом, который полностью компенсировал свой углеродный след. Мы поддерживаем принципы осознанного потребления и zero waste, занимаемся восстановлением лесных массивов и реализуем программы по защите животных. В ОАЭ мы планируем реализовать инициативу по защите каракала (степная рысь — прим. ред.)», — сообщил сооснователь ресторанного холдинга «Тигрус» Хенрик Винтер.

Ресторанный холдинг «Тигрус» впервые вышел на международный рынок в июне 2022 года. Первой страной зарубежного присутствия стал Таджикистан (город Душанбе).

«Тигрус» основан в 2005 году Хенриком и Юлией Винтер. Сейчас холдинг представлен более чем 50 заведениями в России, Таджикистане и ОАЭ: итальянской концепцией «Остерия Марио», грузинскими бистро «Швили», ресторанами Bar BQ Cafe, кофейнями ZEST.

Фото: Пресс-служба «Тигрус»