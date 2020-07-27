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TikTok выделит предпринимателям по $300 на рекламу в сервисе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

TikTok запустил в России программу поддержки предпринимателей, в рамках которой представители малого и среднего бизнеса смогут получить разовый бесплатный рекламный купон на $300. Об этом говорится в сообщении соцсети.

TikTok выделит предпринимателям по $300 на рекламу в сервисе

Для участия нужно создать учетную запись для компании на платформе TikTok for Business, предоставить необходимые данные (в том числе ИНН/ЕГРН и зарегистрированное название компании) и прикрепить подтверждающие документы для проверки на соответствие условиям программы.

Как только статус компании будет подтвержден, ее представитель сможет воспользоваться рекламным купоном.

Также за дополнительные рекламные расходы бизнес сможет получить еще до $2 тысяч.

Рекламная платформа TikTok for Business позволяет компаниям любого масштаба самостоятельно запускать кампании. Для предпринимателей доступны гибкие настройки бюджетов и инструмент для настройки таргетинга кампании.

Фото: Unsplash

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