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TikTok готовится запустить конкурента Instagram*

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

TikTok готовится к запуску нового сервиса, который позволит по аналогии с Instagram* обмениваться фото. Рассылку с такой информацией компания разослала пользователям, пишет The Verge.

TikTok готовится запустить конкурента Instagram*

Сервис будет называться TikTok Notes и позволит пользователям TikTok делиться публикациями в новом приложении.

Еще в прошлом месяце СМИ писали об обнаруженном внутри приложения TikTok коде. Тогда сообщалось, что китайская компания разрабатывает приложение TikTok Photos.

Ранее в американском конгрессе приняли законопроект, который отводит компании ByteDance на сделку по продаже TikTok местной организации. Если продажа не состоится, сервис могут заблокировать на территории страны. Также ByteDance грозит удаление сервиса из магазинов приложений.

Такое решение в США аргументировали необходимостью обеспечить безопасность персональных данных своих граждан.

В Китае, в свою очередь, заявили, что выступают против принудительной продажи бизнеса и отчуждения структуры от материнской компании.

*принадлежат Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской в РФ и запрещена.

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Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

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