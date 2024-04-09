TikTok готовится запустить конкурента Instagram*

TikTok готовится к запуску нового сервиса, который позволит по аналогии с Instagram* обмениваться фото. Рассылку с такой информацией компания разослала пользователям, пишет The Verge.
Сервис будет называться TikTok Notes и позволит пользователям TikTok делиться публикациями в новом приложении.
Еще в прошлом месяце СМИ писали об обнаруженном внутри приложения TikTok коде. Тогда сообщалось, что китайская компания разрабатывает приложение TikTok Photos.
Ранее в американском конгрессе приняли законопроект, который отводит компании ByteDance на сделку по продаже TikTok местной организации. Если продажа не состоится, сервис могут заблокировать на территории страны. Также ByteDance грозит удаление сервиса из магазинов приложений.
Такое решение в США аргументировали необходимостью обеспечить безопасность персональных данных своих граждан.
В Китае, в свою очередь, заявили, что выступают против принудительной продажи бизнеса и отчуждения структуры от материнской компании.
*принадлежат Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской в РФ и запрещена.
Фото на обложке: Mehaniq /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
- 2 8 главных ошибок при продвижении сообщества «ВКонтакте»
- 3 20 направлений интернет-маркетинга, которые стоит использовать осенью 2023
- 4 Метрики в брендинговом агентстве: как построить и отладить все механизмы
- 5 Привлекаем аудиторию в приложение: платные и бесплатные источники установок
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024