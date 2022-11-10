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Пользователи старше 55 лет оказались единственной аудиторией TikTok с растущим трафиком

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

С начала 2022 года мобильный трафик в сегменте пользователей сервиса TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Эта возрастная категория оказалась единственной аудиторией сервиса коротких видео с растущим трафиком.

К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с помощью BigData изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев.

Пользователи старше 55 лет оказались единственной аудиторией TikTok с растущим трафиком

Несущественный всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет.  В целом доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре 2022 года.

Активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, снижается. Мобильный трафик пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет — на 45% за рассматриваемый период.

Падение интереса к сервису молодых пользователей «Мегафон» связывает с запретом на загрузку новых видео. Теперь TikTok показывает только ранее загруженный повторяющийся контент.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России.

После начала спецоперации операции на Украине TikTok приостановил работу в России. В начале марта также были приняты поправки, которыми вводилась уголовная и административная ответственность за фейки о Вооруженных силах России. В TikTok сочли, что продолжать работу в таких условиях — означает поставить под угрозу безопасность сотрудников и пользователей.

Фото на обложке: Unsplash

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