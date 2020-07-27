Тимати объявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил, что покидает компанию Black Star, сооснователем которой он является. Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

Тимати покидает Black Star — российскую группу компаний, лейбл звукозаписи и продюсерский центр. По словам музыканта, это взвешенное решение партнеров, которые проработали вместе более 20 лет и построили «успешный бизнес с нуля».

«Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном», а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — объяснил он свое решение.

За Тимати остались доли и права в проектах «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош». А компании «13 Барбершоп и тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» перешли под его полный контроль. К другим компаниям и артистам лейбла рэпер теперь не имеет никакого отношения.

«Моя миссия в ООО “Музыкальный Лейбл Блэк Стар” подошла к концу. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности», – написал Тимати.

Артист поделился, что у него большие самостоятельные планы на будущее.

View this post on Instagram Понедельник 27/07/2020📌 A post shared by 13 (@timatiofficial) on Jul 27, 2020 at 2:00am PDT

Лейбл Black Star был основал в 2006 году Тимати вместе с Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом. Согласно данным системы СПАРК, Тимати владеет 42% ООО «Музыкальный Лейбл Блэк Стар». Еще 38% — у Курьянова, 20% — у Вальтера.

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