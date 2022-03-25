Тимченко заявил, что бизнесу невозможно будет выжить с такими ставками по кредитам

Российские предприниматели будут «посылать сигналы» в правительство о необходимости снижения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), поскольку бизнес не сможет выжить при таких высоких ставках по банковским кредитам, заявил глава Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко.

Бизнес понимает, что у российской экономики возникли серьезные сложности, и правительство находится «под ужасным давлением», отметил Тимченко. Однако повышение ключевой ставки, по его мнению, было ошибкой.

«Я думаю, что и решения, которые они иногда принимают, в частности со ставкой, <…> - это, конечно, ошибка. Мы будем пытаться во всяком случае посылать наши сигналы в правительство о том, что бизнесу невозможно будет выжить с такими процентами по ставкам», — заявил Тимченко.

Предпринимателям в нынешних условяих «надо собраться и, затянув пояса, какое-то время потерпеть», считает он. При Тимченко полагает, что «победа все равно будет за нами». По его мнению, сейчас самое главное это сохранить рабочие места в компаниях.

Банк России с 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. 18 марта ЦБ решил сохранить ставку 20%. При этом регулятор отметил, что резкое повышение ключевой ставки в феврале поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

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