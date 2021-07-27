В России создадут капсулу времени для передачи наследникам цифровых данных

Российские специалисты разработают сервис «капсулы времени» с использованием блокчейна для передачи наследникам цифровой информации. Проект представят на интенсивных курсах «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде.

Разработкой занимается команда из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова. Технологии позволят в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам — и спустя годы передавать их наследникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что на сейчас создается сайт проекта, где пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием ее передачи конкретным лицам минимум через полгода.

В пресс-службе отметили, что кроме паролей в «капсулу времени» можно поместить фотографии, тексты, видеообращения или координаты расположения ценных вещей, чтобы передать их по наследству. Ссылку на «капсулу» пользователь отправляет получателю, который должен создать личный кабинет на сайте сервиса. Сама «капсула времени» откроется только в указанный срок.

Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки. Для создания проекта планируется привлечь 2-3 млн рублей. Отправка первых двух капсул, по данным разработчиков, будет бесплатной, монетизация планируется за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг.

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