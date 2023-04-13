Сервис Timepad перешел в собственность экс-совладельца «Like Центра»

У сервиса для организаторов мероприятий Timepad сменился владелец. С 3 апреля 100% ООО «ТаймПэд Лтд» принадлежит Константину Гордону, который ранее выступал совладельцем «Like Центра» Аяза Шабутдинова, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. На изменения обратил внимание RB.RU.

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил сервис для организаторов мероприятий Timepad в начале 2018 года более чем за $10 млн. Солонин полагал, что у рынка организации событий есть «большой потенциал роста как в корпоративном секторе, так и в общественно-социальном».

С 3 апреля 2023 года, согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем юрлица Timepad является Константин Гордон, а Сергей Солонин формально вышел из проекта.

Гордону еще в феврале 2023 года принадлежало 10,5% в ООО «Лайк Центр» — с 12 апреля 2023 года он больше не входит в число участников этой организации. До марта 2020 года Гордон также владел долей в другом юрлице «Like Центра» — ООО «Управление активами».

Солонин также является владельцем ООО «Лайк Центр» — ему принадлежит 10,5% компании.

В Timepad, «Like Центре», а также сам Сергей Солонин не ответили на запрос редакции о целях и причинах этой сделки.

Timepad основан Артемом Киселевым, Людмилой Павловой и Дарьей Устюжаниной в 2008 году. Компания специализируется на продаже билетов и помогает организаторам управлять событиями, взяв на себя «технические и бухгалтерские задачи». Ежемесячный объем проданных билетов, по собственным данным, превышает 731 тыс.

По итогам 2020 и 2021 года ООО «ТаймПэд Лтд» показало убыток. По данным системы «Контур.Фокус», в 2020 году компания получила чистый убыток в размере 44 млн рублей против чистой прибыли в 461 тыс. рублей в 2019 году, а по итогам 2021 года нарастила чистый убыток почти в два раза год к году — до 86,8 млн рублей.

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