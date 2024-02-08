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Два топ-менеджера сервиса Timepad получили доли в компании

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Гендиректор сервиса для организаторов мероприятий Timepad Варвара Семенихина и главный операционный директор (COO) компании Сергей Шульга получили миноритарные доли в проекте, следует из данных ЕГРЮЛ. Перераспределение долей произошло в рамках мотивационной программы топ-менеджмента, узнал RB.RU. 

Два топ-менеджера сервиса Timepad получили доли в компании

Изменения были зарегистрированы 6 февраля. Теперь доли владения ООО «ТаймПэд Лтд» распределяются следующим образом: 90% у Константина Гордона, по 5% — у Варвары Семенихиной и Сергея Шульги.

«Перераспределение долей — часть долгосрочной мотивации ключевых сотрудников. Варвара остается в роли генерального директора, Сергей — в роли операционного директора», — сообщили RB.RU в Timepad. 

Гендиректор Timepad Варвара Семенихина в разговоре с RB.RU также уточнила, что вектором развития компании является сервис организаторов событий и креаторов, которые создают разные опыты и впечатления для людей. «Глобальная задача команды — не просто стать техническим партнером, но помогать с продажами, ростом и развитием бизнеса партнеров», — добавила она. 

Как правило, акционеры принимают программы, стимулирующие сотрудников на достижение ключевых показателей, и топ-менеджерам достаются доли примерно в таком же размере, как и в случае с Timepad, отметил партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов. 

Размер предоставляемой доли зависит от договоренностей сторон, добавляет партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев. «По нашему опыту, для существующих бизнесов типичный размер — единицы или доли процента; для стартапов размер может быть больше», — сообщил Алещев.  

Текущее изменение в структуре владельцев Timepad стало вторым за год. Так, в апреле 2023 года 100% долей ООО «ТаймПэд Лтд» перешли от сооснователя Qiwi Сергея Солонина к бывшему совладельцу «Like Центра» Константину Гордону. Тогда стороны не прокомментировали сделку.

  • Timepad основан Артемом Киселевым, Людмилой Павловой и Дарьей Устюжаниной в 2008 году. Компания специализируется на продаже билетов и помогает организаторам управлять событиями, взяв на себя «технические и бухгалтерские задачи». Ежемесячный объем проданных билетов, по собственным данным, превышает 731 тыс.
  • По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2022 года ООО «ТаймПэд Лтд» сократило размер чистого убытка до 69 млн рублей с 86,8 млн рублей в 2021 году. Сервис показывает убыток с 2020 года. Выручка в 2022 году составила 152 млн рублей, что на 11% меньше, чем в 2021 году.

Фото на обложке: Unsplash

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