Два топ-менеджера сервиса Timepad получили доли в компании

Гендиректор сервиса для организаторов мероприятий Timepad Варвара Семенихина и главный операционный директор (COO) компании Сергей Шульга получили миноритарные доли в проекте, следует из данных ЕГРЮЛ. Перераспределение долей произошло в рамках мотивационной программы топ-менеджмента, узнал RB.RU.

Изменения были зарегистрированы 6 февраля. Теперь доли владения ООО «ТаймПэд Лтд» распределяются следующим образом: 90% у Константина Гордона, по 5% — у Варвары Семенихиной и Сергея Шульги.

«Перераспределение долей — часть долгосрочной мотивации ключевых сотрудников. Варвара остается в роли генерального директора, Сергей — в роли операционного директора», — сообщили RB.RU в Timepad.

Гендиректор Timepad Варвара Семенихина в разговоре с RB.RU также уточнила, что вектором развития компании является сервис организаторов событий и креаторов, которые создают разные опыты и впечатления для людей. «Глобальная задача команды — не просто стать техническим партнером, но помогать с продажами, ростом и развитием бизнеса партнеров», — добавила она.

Как правило, акционеры принимают программы, стимулирующие сотрудников на достижение ключевых показателей, и топ-менеджерам достаются доли примерно в таком же размере, как и в случае с Timepad, отметил партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов.

Размер предоставляемой доли зависит от договоренностей сторон, добавляет партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев. «По нашему опыту, для существующих бизнесов типичный размер — единицы или доли процента; для стартапов размер может быть больше», — сообщил Алещев.

Текущее изменение в структуре владельцев Timepad стало вторым за год. Так, в апреле 2023 года 100% долей ООО «ТаймПэд Лтд» перешли от сооснователя Qiwi Сергея Солонина к бывшему совладельцу «Like Центра» Константину Гордону. Тогда стороны не прокомментировали сделку.

Timepad основан Артемом Киселевым, Людмилой Павловой и Дарьей Устюжаниной в 2008 году. Компания специализируется на продаже билетов и помогает организаторам управлять событиями, взяв на себя «технические и бухгалтерские задачи». Ежемесячный объем проданных билетов, по собственным данным, превышает 731 тыс.

По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2022 года ООО «ТаймПэд Лтд» сократило размер чистого убытка до 69 млн рублей с 86,8 млн рублей в 2021 году. Сервис показывает убыток с 2020 года. Выручка в 2022 году составила 152 млн рублей, что на 11% меньше, чем в 2021 году.

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