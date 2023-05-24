«Тинькофф банк» зарегистрировал собственный университет. Ректором вуза указан член совета директоров АО «Тинькофф страхование» и член коллегиального исполнительного органа АО «Тинькофф банк» Евгений Васильевич Ивашкевич, узнали «Ведомости».
Сейчас рассматриваем возможность использования накопленной технологической и IT-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета. Детали проекта будут анонсированы летом, отметил представитель банка.
В 2012 году Сбербанк уже запустил корпоративный «Сберуниверситет». Площадка реализует лишь курсы по лидерству, образованию и корпоративной культуре, IT, риск-менеджменту, управлению проектами, процессами, финансами и рисками. В случае с «Тинькофф» речь идет о полноценном высшем учебном заведении, утверждают собеседники издания.
- В 2022 году российский edtech-рынок привлек 4 млрд рублей инвестиций. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2021 году, когда было вложено примерно 14 млрд рублей. Среди причин падения — конец эффекта всплеска инвестиций в активы во время пандемии и после нее, геополитическая ситуация и уход международных фондов.
- Практически каждый шестой руководитель (15%) не готов трудоустраивать выпускников онлайн-курсов. Большая часть из них убеждена, что на онлайн-курсах нет практики, а у студентов после их окончания — опыта решения реальных бизнес-задач.
Фото на обложке: Unsplash
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