«Тинькофф» решил зарегистрировать «Дзен банк» под проекты стратегии AI-Banking
Компания группы «Тинькофф» 7 мая подала заявку на регистрацию товарного знака «Дзен банк». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.
«Мы регистрируем этот товарный знак для возможных дополнительных проектов в рамках нашей стратегии AI-Banking. Пока речи о каком-то конкретном проекте не идет», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Тинькофф».
Так выглядит новый товарный знак:
Заявка была опубликована 14 мая. Сейчас она ожидает регистрации.
С конца прошлого года банк развивает концепцию AI-банкинга, то есть банкинга на основе искусственного интеллекта.
27 февраля этого года «Тинькофф» подал заявку на регистрацию знака AI Bank. Представитель компании в марте сообщал «Ведомостям», что пока использовать его никак не планируется.
О регистрации AI Bank стало известно в день, когда основатель и основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил о своей тяжелой болезни, что вызвало у ряда СМИ предположение о смене названия банка. Представитель компании уверил, что речи об этом не идет.
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