«Тинькофф» решил зарегистрировать «Дзен банк» под проекты стратегии AI-Banking

Компания группы «Тинькофф» 7 мая подала заявку на регистрацию товарного знака «Дзен банк». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

«Мы регистрируем этот товарный знак для возможных дополнительных проектов в рамках нашей стратегии AI-Banking. Пока речи о каком-то конкретном проекте не идет», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Тинькофф».

Так выглядит новый товарный знак:

Заявка была опубликована 14 мая. Сейчас она ожидает регистрации.

С конца прошлого года банк развивает концепцию AI-банкинга, то есть банкинга на основе искусственного интеллекта.

27 февраля этого года «Тинькофф» подал заявку на регистрацию знака AI Bank. Представитель компании в марте сообщал «Ведомостям», что пока использовать его никак не планируется.

О регистрации AI Bank стало известно в день, когда основатель и основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил о своей тяжелой болезни, что вызвало у ряда СМИ предположение о смене названия банка. Представитель компании уверил, что речи об этом не идет.