Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» решил зарегистрировать «Дзен банк» под проекты стратегии AI-Banking

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Компания группы «Тинькофф» 7 мая подала заявку на регистрацию товарного знака «Дзен банк». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Роспатента.

«Тинькофф» решил зарегистрировать «Дзен банк» под проекты стратегии AI-Banking

«Мы регистрируем этот товарный знак для возможных дополнительных проектов в рамках нашей стратегии AI-Banking. Пока речи о каком-то конкретном проекте не идет», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Тинькофф».

Так выглядит новый товарный знак:

Заявка была опубликована 14 мая. Сейчас она ожидает регистрации.

С конца прошлого года банк развивает концепцию AI-банкинга, то есть банкинга на основе искусственного интеллекта. 

27 февраля этого года «Тинькофф» подал заявку на регистрацию знака AI Bank. Представитель компании в марте сообщал «Ведомостям», что пока использовать его никак не планируется. 

О регистрации AI Bank стало известно в день, когда основатель и основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил о своей тяжелой болезни, что вызвало у ряда СМИ предположение о смене названия банка. Представитель компании уверил, что речи об этом не идет.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

31 мая 2020

Kaspersky Open Innovation

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

31 мая 2020

Kaspersky Open Innovation

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма