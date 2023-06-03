Банк «Тинькофф» планирует с понедельника, 5 июня 2023 года, ввести комиссию 1% за пополнение счета наличными долларами и евро в банкоматах и через кассово-инкассаторский центр (КИЦ).

«Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение долларов и евро через банкоматы