«Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение долларов и евро через банкоматы

Банк «Тинькофф» планирует с понедельника, 5 июня 2023 года, ввести комиссию 1% за пополнение счета наличными долларами и евро в банкоматах и через кассово-инкассаторский центр (КИЦ).
Согласно публикации на сайте банка, нововведения коснутся:
- карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро,
- операций пополнения счета наличными средствами в банкоматах, сервисах и КИЦ «Тинькофф» (при условии, что «валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета»).
Пока это единственное обновление тарифов по расчетным картам и накопительным счетам с момента включения банка в санкционные списки ЕС в феврале и Великобритании в мае. Тогда представители банка продолжали утверждать, что ограничения не окажут негативного влияния на его работу в РФ.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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