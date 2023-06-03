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«Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение долларов и евро через банкоматы

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Банк «Тинькофф» планирует с понедельника, 5 июня 2023 года, ввести комиссию 1% за пополнение счета наличными долларами и евро в банкоматах и через кассово-инкассаторский центр (КИЦ).

«Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение долларов и евро через банкоматы

Согласно публикации на сайте банка, нововведения коснутся:

  • карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро,
  • операций пополнения счета наличными средствами в банкоматах, сервисах и КИЦ «Тинькофф» (при условии, что «валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета»).

Пока это единственное обновление тарифов по расчетным картам и накопительным счетам с момента включения банка в санкционные списки ЕС в феврале и Великобритании в мае. Тогда представители банка продолжали утверждать, что ограничения не окажут негативного влияния на его работу в РФ.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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