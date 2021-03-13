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Тинькофф запустил первого модератора для Clubhouse на базе ИИ

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Тинькофф встроил голосового ассистента Олега в соцсеть Clubhouse для помощи модераторам комнат. Это первый случай интеграции голосового помощника в этой социальной сети.

Тинькофф запустил первого модератора для Clubhouse на базе ИИ

Голосовой помощник будет действовать как пользователь, сообщила пресс-служба компании. Так, Олег сможет заходить в комнаты, слушать выступления, расшифровывать речь в режиме реального времени и вести текстовые трансляции в телеграм-канал «Олег в Клабхаузе». 

Цель помощника — дать модераторам комнат дополнительные возможности для общения с пользователями, а также для модерирования дискуссий. Также он может самостоятельно выступать в роли модератора комнат, озвучивать вопросы спикеров, напоминать о тайминге.

Ассистент будет использовать навыки распознавания и синтеза речи в режиме реального времени. В его основе — речевые технологии Tinkoff VoiceKit — глубокие нейросетевые модели для синтеза и распознавания речи.

«Олег может также помочь создателям комнат и модераторам дискуссий, когда у слушателей нет возможности задать вопрос голосом — например, слишком шумно или не хочется перебивать спикера, — рассказал директор по технологиям искусственного интеллекта Тинькофф Павел Калайдин. — Для таких случаев мы разрабатываем интерфейс для приема вопросов через чат с Олегом в Телеграме: аудитория присылает ему вопросы, которые он зачитает с идеальным произношением и по желанию сохранит приватность автора вопроса».

Сейчас при использовании ассистента могут возникать проблемы с восприятием междометий и слов-паразитов. Также сложности может вызвать несвязность предложений при чтении даже хорошо распознанной стенограммы. Калайдин рассказал, что компания исследует возможности очищения текста и выявления сути сказанного, чтобы текстовая транскрипция была более читаемой и короткой.

Социальная сеть Clubhouse была запущена на iOS в апреле 2020 года как платформа для общения в голосовых чатах, получить доступ к которой можно только по ссылке-приглашению. 

В русскоязычном сегменте проект начал развиваться с февраля 2021 года. Соцсеть стала популярна в том числе на фоне ее использования медийными личностями — Илоном Маском, Марком Цукербергом, сооснователем Mail.Ru Group Дмитрией Гришиным и другими. 

В начале февраля встречу в Clubhouse организовал Олег Тиньков. Число ее участников составило пять тысяч человек — это первый подобный максимум для Clubhouse, сообщила бывший журналист «Ведомостей» Ксения Болецкая со ссылкой на ведущих комнаты.

Фото: JLStock / Shutterstock

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