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«Тинькофф-банк» перезапустил приложение для юрлиц — теперь это «Бизнес слова»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Тинькофф-банк» анонсировал обновленную версию приложения для юридических лиц «Бизнес слова» с полным функционалом «Тинькофф Бизнеса». Приложение доступно для пользователей iPhone в AppStore.

«Тинькофф-банк» перезапустил приложение для юрлиц — теперь это «Бизнес слова»

Подробную инструкцию по установке банк опубликовал у себя на сайте. Обновленной версией могут воспользоваться все действующие клиенты после регистрации счета через сайт банка.

Приложение доступно для iOS 14 и выше. Представители банка советуют устанавливать обновленную программу через Safari, воспользовавшись ссылкой непосредственно на банковском портале.

Предыдущий вариант бизнес-приложения был удален из магазинов Google Play и AppStore из-за санкций (в AppStore доступ был запрещен еще в марте, в Google Play – в августе).

В середине сентября в магазине приложений App Store появился «аналог» мобильного банка «Тинькофф», но пользователи сразу распознали в нем фейк. 

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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