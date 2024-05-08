Акционеры банка «Тинькофф» одобрили дополнительную эмиссию акций для покупки «Росбанка». Ее окончательные условия определят до конца третьего квартала 2024 года. Ранее «Тинькофф» допустил выпуск 130 млн акций по 3423 рубля за штуку (около 445 млрд рублей) для увеличения уставного капитала.

Акционеры «ТКС Холдинг» — материнской компании банка «Тинькофф» — одобрили интеграцию «Росбанка» в холдинг и дополнительную эмиссию акций для его покупки. Об этом говорится в пресс-релизе группы «Тинькофф».

Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются в третьем квартале 2024 года. Новая стратегия развития группы «Тинькофф» планируется к представлению в четвертом квартале 2024 года, отметили в компании.

В марте 2024 года «Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком». «Росбанк» в рамках интеграции оценили в 0,9–1,1 капитала.

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