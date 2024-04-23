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В «ТКС Холдинге» назвали вероятную оценку «Росбанка» в рамках интеграции

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Оценка «Росбнка» в рамках потенциальной интеграции с «Тинькофф» составляет порядка 0,9-1,1 капитала, отмечается в материалах «ТКС Холдинга».

В «ТКС Холдинге» назвали вероятную оценку «Росбанка» в рамках интеграции

Ранее в марте «Тинькофф», 35% в котором с 2022 года принадлежат «Интерросу» Владимира Потанина, сообщил о планах совета директоров предложить акционерам рассмотреть интеграцию в структуру организациии «Росбанка». Последний также был приобретен «Интерросом» в 2022 году.

Как следует из материалов компании, совет директоров «ТКС Холдинга» исходит из вероятной оценки мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. При этом в документе уточняется, что на окончательную оценку будут влиять результаты due diligence, которая проводится с привлечением внешних консультантов.

В документах также отмечается, что холдинг для финансирования предполагаемой сделки рассчитывает задействовать дополнительную эмиссию своих акций по цене 3423,62 рубля за штуку. Максимальный объем запланированной допэмиссии не превысит 130 млн акций с учетом необходимого резерва для осуществления преимущественного права выкупа акционерами. Размер этого резерва оценивается приблизительно в 50 млн акций.

Неиспользованный объем одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашен. Если акционеры одобрят дополнительную эмиссию на заседании 8 мая, холдинг ожидает окончания допэмиссии и закрятия сделки в III квартале.

Как заявил в комментарии Forbes независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, оценка «Росбанка» в 0,9-1,1 капитала является завышенной. 

Фото на обложке: VPales / Shutterstock

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