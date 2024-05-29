«Тинькофф» оценил «Росбанк» в 1,05 капитала в рамках сделки по интеграции. Это соответствует цене акций банка на уровне 129,4 рубля за штуку. «Тинькофф» будет покупать «Росбанк» через дополнительную эмиссию, акционеры уже ее одобрили.
Совет директоров «ТКС Холдинг» утвердил оценку акций «Росбанка» на уровне 129,4 рубля за штуку. Об этом говорится в сообщении группы.
Утвержденная оценка соответствует 1,05 капитала «Росбанка». Ранее сообщалось, что банк может быть оценен в 0,9–1,1 капитала.
«Тинькофф» будет покупать «Росбанк» через дополнительную эмиссию по 3423,62 рубля за акцию. К цене закрытия 28 мая это соответствует премии в 19%.
Акции «Росбанка» на Мосбирже после публикации утверждения оценки подорожали на 9%, впоследствие стоимость ценных бумаг стабилизировалась.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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