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«Тинькофф» оценил «Росбанк» в 1,05 капитала в рамках сделки по интеграции

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» оценил «Росбанк» в 1,05 капитала в рамках сделки по интеграции. Это соответствует цене акций банка на уровне 129,4 рубля за штуку. «Тинькофф» будет покупать «Росбанк» через дополнительную эмиссию, акционеры уже ее одобрили.

«Тинькофф» оценил «Росбанк» в 1,05 капитала в рамках сделки по интеграции

Совет директоров «ТКС Холдинг» утвердил оценку акций «Росбанка» на уровне 129,4 рубля за штуку. Об этом говорится в сообщении группы.  

Утвержденная оценка соответствует 1,05 капитала «Росбанка». Ранее сообщалось, что банк может быть оценен в 0,9–1,1 капитала.

«Тинькофф» будет покупать «Росбанк» через дополнительную эмиссию по 3423,62 рубля за акцию. К цене закрытия 28 мая это соответствует премии в 19%.

Акции «Росбанка» на Мосбирже после публикации утверждения оценки подорожали на 9%, впоследствие стоимость ценных бумаг стабилизировалась.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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