«Тинькофф» оценил «Росбанк» в 1,05 капитала в рамках сделки по интеграции. Это соответствует цене акций банка на уровне 129,4 рубля за штуку. «Тинькофф» будет покупать «Росбанк» через дополнительную эмиссию, акционеры уже ее одобрили.

«Тинькофф» оценил «Росбанк» в 1,05 капитала в рамках сделки по интеграции