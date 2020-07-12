Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в инстаграме о своем состоянии после перенесенной трансплантации костного мозга. Операция прошла накануне.
«У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал предприниматель.
Тиньков рассказал, что пересадка костного мозга — это переливание крови, и призвал пользователей стать донорами.
«Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека. В России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен, туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут, как это сделать», — говорится в сообщении.
Миллиардер пообещал вместе с супругой подключиться к этому процессу и сделать большой фонд.
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Привет! Не хотел делать из своей странице «историю болезни» тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошёл вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км 😂, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка КОСТНОГО мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают 🤯. Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130тыщ а в Германии 7млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй 🙏🙏🙏
В конце июня Тиньков сообщил подробности лечения диагностированной у него лейкемии, а также рассказал, что переболел коронавирусом.
Напомним, о заболевании лейкемией в острой форме предприниматель сообщил в марте. Тем временем американские власти добиваются экстрадиции Тинькова из Великобритании в США. Миллиардера обвиняют в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет заключения.
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