Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в инстаграме о своем состоянии после перенесенной трансплантации костного мозга. Операция прошла накануне.

«У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал предприниматель.

Тиньков рассказал, что пересадка костного мозга — это переливание крови, и призвал пользователей стать донорами.

«Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека. В России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен, туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут, как это сделать», — говорится в сообщении.

Миллиардер пообещал вместе с супругой подключиться к этому процессу и сделать большой фонд.

В конце июня Тиньков сообщил подробности лечения диагностированной у него лейкемии, а также рассказал, что переболел коронавирусом.

Напомним, о заболевании лейкемией в острой форме предприниматель сообщил в марте. Тем временем американские власти добиваются экстрадиции Тинькова из Великобритании в США. Миллиардера обвиняют в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет заключения.