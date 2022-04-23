Олег Тиньков ищет покупателей на свою долю в «Тинькофф»

Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35-процентной доли в TCS Group, владеющей банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами. Предприниматель планирует полностью отказаться от российских активов.

О готовящейся сделке сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По информации одного из них, Тиньков «хочет полностью выйти из российских активов».

Собеседник издания, знакомый с одним из потенциальных участников сделки, рассказал, что основатель «Тинькофф» хочет жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной». Еще в начале марта бизнесмен попросил не называть его олигархом, поскольку он является «self-made»-предпринимателем, никогда не сотрудничавшим с государством.

Один из источников сообщает, что процесс продажи доли в TCS Group в 35%, оформленной на семейный траст, начался еще до военной операции на Украине и введения санкций в отношении Олега Тинькова.

В пятницу «Тинькофф» рассказал о планах по ребрендингу компании в 2022 году. Банк намерен отказаться от «именного» бренда, поскольку он уже «давно перерос его первоначальный смысл».

В «Тинькофф» подчеркнули, что давно готовились к изменениям, но «последние события» сделали решение еще более актуальным». На неделе Олег Тиньков в социальных сетях выступил с резкой критикой военной операции на Украине, осудив сам факт ее проведения. В банке заявление основателя назвали его «личным мнением».

Фото: Светлана Зыкова / RB