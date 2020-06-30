Тиньков рассказал о лечении от лейкемии и перенесенном коронавирусе

Олег Тиньков сообщил подробности лечения диагностированной у него лейкемии, а также сообщил о том, что переболел коронавирусом. Миллиардер рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Тиньков рассказал, что его «буквально спасли» химиотерапией и вывели заболевание в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне.

«<…> к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга… Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации», — написал Тиньков.

Также он сообщил о перенесенном три месяца назад коронавирусе.

Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

Минюст США в то же время добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы.