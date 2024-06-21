ТКС подал заявления на регистрацию двух товарных знаков «Центральный холдинг»

«ТКС Холдинг» решил зарегистрировать два товарных знака «Центральный холдинг» и подал соответствующие заявки в Роспатент. В «Т-Банке» пояснили, что иногда регистрируют бренды под гипотетические проекты, которые никогда не реализуют.

Главный акционер «Т-Банка» — МКПАО «ТКС Холдинг» — подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков «Центральный холдинг». Заявки поданы в апреле, в мае они проходили экспертизу, решения по ним еще не опубликованы.

«ТКС Холдинг» просит Роспатент закрепить за ними классы МКТУ №35, 36 и 42. Речь идет об управлении и организации бизнеса, инвестировании, управлении финансовыми делами, активами и портфелями, кредитовании под залог, предоставлении научной информации и научно-технических исследованиях.

Черно-белые знаки отличаются друг от друга только графическим исполнением.

Фото на обложке: Скрин с заявлений ТКС в Роспатент

В «Т-Банке» не смогли объяснить, зачем им новые бренды.

«Мы ежемесячно регистрируем десятки различных товарных знаков как под конкретные задачи направлений бизнеса, так и под гипотетические проекты, которые могут быть никогда не реализованы», — пояснили в компании.

В 2023 году «Т-Банк» запустил «Центральный университет», частный вуз на основе STEM‑модели: Science, Technology, Engineering, Mathematics.

По данным «Контур.Фокус», «ТКС Холдинг» впервые подает заявки в Роспатент.

В июне банк объявил о смене названия с «Тинькофф» на «Т-Банк», чтобы «уйти от фамильности». До 2022 года банком владел Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом), который и назвал его в свою честь.

5 июня стало известно, что «Тинькофф» обновил бренд: теперь кредитная организация называется «Т-Банк». Смена названия — это новый этап развития бренда, сообщил «ТКС Холдинг».

Все продукты и сервисы с 5 июня заработали под новыми названиями. До осени 2024 года компания поменяет дизайн карт, внешний вид банкоматов и оформление других элементов. В компании рассчитывают использовать букву «Т» для новых направлений бизнеса.

«В феврале 2024 года мы уже обновили логотип, теперь пришло время менять название: мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное», — пояснили в компании.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock