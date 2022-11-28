«Вкусно – и точка» откроется в аэропортах РФ на месте бывших McDonald’s

«Вкусно – и точка» начнет работу в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга 1 декабря, об этом сообщили в пресс-службе сети. Компания заключила договор с бывшим франчайзи «Макдоналдса» — ООО «Развитие РОСТ».
В настоящее время под управлением «Развитие РОСТ» работает 9 точек на вокзалах и в аэропортах. Процесс перехода пройдет по той же схеме, что и с другими франчайзи.
Шесть предприятий откроются уже 1 декабря, еще 2 начнут работу после обновления интерьера. Последняя точка начнет принимать клиентов после открытия терминала Д в аэропорту Шереметьево.
«На данный момент мы подписали соглашения со всеми нашими партнерами-франчайзи и планируем и далее эффективно взаимодействовать с ними, расширяя наш бизнес и предоставляя еще большему количеству гостей вкусные и качественные продукты по доступным ценам», — пояснила старший вице-президент по развитию и франчайзингу сети Карина Погосова.
McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года. Позднее российский бизнес выкупил один из франчайзи Александр Говор, который запустил работу сети под новым брендом «Вкусно – и точка».
Ранее стало известно, что рестораны McDonald’s в Беларуси начнут работу под брендом «Вкусно – и точка». Заведения под новой вывеской должны были открыться в республике 22 ноября. По данным СМИ, ребрендинга так не произошло.
Фото на обложке: Sorbis /
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