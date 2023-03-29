Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк «Точка» будет бесплатно организовывать доставку товаров из Китая для бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Точка» начнет организовывать доставку товаров для бизнеса из Китая. Банк будет курировать весь процесс — от выбора поставщика до доставки на склад клиента, сообщил RB.RU представитель компании.

Банк «Точка» будет бесплатно организовывать доставку товаров из Китая для бизнеса

Сервис бесплатный, но есть минимальная сумма закупки товара, она составляет $10 тыс.

В банке отмечают, что сервис подойдет как для новичков в международном бизнесе, так и для тех, кто раньше уже работал с зарубежными партнерами.

«Точка» будет искать товар по запросу и выбирать лучшее предложение от поставщика. Перед закупкой клиент сможет увидеть фото и видео партии, партнеры банка также проверят товар на брак и смогут привезти образцы. 

Вместе с товаром «Точка» предоставляет всю необходимую документацию для продажи товара на маркетплейсах и в магазинах: инструкцию на русском языке, сертификаты соответствия, маркировки ЕАЭС и «Честный знак».

«Точка» проводит платежи в Китай в рублях, юанях и долларах. Открытие и ведение валютного счета — бесплатно. 

В январе 2023 года «Точка» запустила для предпринимателей сервис поиска поставщиков в Турции, он позволяет найти партнеров, заключить с ними сделку и организовать доставку товара в Россию.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какой банк для предпринимателей больше всего «дружелюбен» к клиентам?
  2. 2 Этот год может быть благоприятным для инвестиций
  3. 3 Крупнейшая китайская компания объявила о масштабной реорганизации бизнеса
  4. 4 Оформить поставку товаров из-за рубежа для продажи на маркетплейсе: список документов и стоимость такой операции
  5. 5 Как безопасно перевести деньги поставщику в Китай. Нюансы оплаты в 2023
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2023

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day

30 марта 2023

Академия стартапов

30 марта 2023

Startup Tour 2023 Якутск

Все ВОЗМОЖНОСТИ