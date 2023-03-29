Банк «Точка» будет бесплатно организовывать доставку товаров из Китая для бизнеса

«Точка» начнет организовывать доставку товаров для бизнеса из Китая. Банк будет курировать весь процесс — от выбора поставщика до доставки на склад клиента, сообщил RB.RU представитель компании.

Сервис бесплатный, но есть минимальная сумма закупки товара, она составляет $10 тыс.

В банке отмечают, что сервис подойдет как для новичков в международном бизнесе, так и для тех, кто раньше уже работал с зарубежными партнерами.

«Точка» будет искать товар по запросу и выбирать лучшее предложение от поставщика. Перед закупкой клиент сможет увидеть фото и видео партии, партнеры банка также проверят товар на брак и смогут привезти образцы.

Вместе с товаром «Точка» предоставляет всю необходимую документацию для продажи товара на маркетплейсах и в магазинах: инструкцию на русском языке, сертификаты соответствия, маркировки ЕАЭС и «Честный знак».

«Точка» проводит платежи в Китай в рублях, юанях и долларах. Открытие и ведение валютного счета — бесплатно.

В январе 2023 года «Точка» запустила для предпринимателей сервис поиска поставщиков в Турции, он позволяет найти партнеров, заключить с ними сделку и организовать доставку товара в Россию.

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