Банк «Точка» запустил сервис поиска поставщиков в Турции

Банк «Точка» запустил для предпринимателей сервис поиска поставщиков в Турции, говорится в сообщении компании. Сервис позволяет найти партнеров, заключить с ними сделку и организовать доставку товара в Россию.
В компании считают, что это позволит найти замену европейским товарам, производителей для собственного бренда и расширить линейку товаров за счет турецких производителей. В «Точке» отмечают, что турецкий рынок набирает популярность у российского бизнеса за счет недорогого производства и быстрой логистики.
Сервис бесплатный, минимальная сумма сделки будет зависеть от категории товара.
Предприниматели получат от «Точки» каталоги турецких компаний, с которыми работает банк, затем кредитная организация сама организует закупку под ключ. Если нужного товара в каталоге не будет, «Точка» обещает найти поставщиков под конкретный запрос.
Провести оплату за товар можно как в рублях, так и в лирах. В сервис также можно включить расчет таможенных платежей и подготовку декларации.
В начале января «Точка» получила универсальную банковскую лицензию от ЦБ РФ. Компания сообщила, что основным направлением работы банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов компаниям малого и среднего бизнеса.
Фото на обложке: Unsplash
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