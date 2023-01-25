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Банк «Точка» запустил сервис поиска поставщиков в Турции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк «Точка» запустил для предпринимателей сервис поиска поставщиков в Турции, говорится в сообщении компании. Сервис позволяет найти партнеров, заключить с ними сделку и организовать доставку товара в Россию.

Банк «Точка» запустил сервис поиска поставщиков в Турции

В компании считают, что это позволит найти замену европейским товарам, производителей для собственного бренда и расширить линейку товаров за счет турецких производителей. В «Точке» отмечают, что турецкий рынок набирает популярность у российского бизнеса за счет недорогого производства и быстрой логистики. 

Сервис бесплатный, минимальная сумма сделки будет зависеть от категории товара.

Предприниматели получат от «Точки» каталоги турецких компаний, с которыми работает банк, затем кредитная организация сама организует закупку под ключ. Если нужного товара в каталоге не будет, «Точка» обещает найти поставщиков под конкретный запрос. 

Провести оплату за товар можно как в рублях, так и в лирах. В сервис также можно включить расчет таможенных платежей и подготовку декларации. 

В начале января «Точка» получила универсальную банковскую лицензию от ЦБ РФ. Компания сообщила, что основным направлением работы банка будет предоставление дистанционных услуг и сервисов компаниям малого и среднего бизнеса.

Фото на обложке: Unsplash

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