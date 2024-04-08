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«Точка» и ФРИИ запустили отбор проектов для потенциальных M&A-сделок

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Точка» и «Акселератор ФРИИ» запустили отбор инновационных проектов. Программа реализуется про поддержке компании Startech.vc. Об этом рассказали в пресс-службе ФРИИ.

«Точка» и ФРИИ запустили отбор проектов для потенциальных M&A-сделок

Программа проходит в два этапа. На первом эксперты рассмотрят уже зрелые технологические проекты со стабильными показателями: ежегодной выручкой от 10 млн рублей. Допускаются как компании, заинтересованные в инвестициях, так и те, кто нацелен на интеграцию в экосистему «Точки».

География программы не ограничивается Россией.

Приоритет будут отдавать решениям, направленным на расширение портфеля сервисов для клиентов, а также на укрепление позиций финтех-компании на рынке.

Наиболее приоритетные направления:

Сервисы для внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

Сервисы в области рекламы и продвижения;

Сервисы для предприятий розничной торговли (офлайн-розница/E-commerce);

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Сервисы для строительного бизнеса.

В программе также могут поучаствовать небольшие стартапы. Проекты смогут получить инвестиции до 500 млн рублей. В случае взаимного интереса предусмотрены M&A сделки.

«Мы ищем перспективные команды, которые смогут улучшить опыт наших клиентов и усилить позицию на рынке. Для этих компаний участие в проекте — шанс попасть в периметр крупнейшего игрока на рынке российского b2b-финтеха и воплотить свои идеи в жизнь», — поясняет директор по развитию нового бизнеса «Точки» Антон Шкуратов.

Ранее в 2022 году «Точка» приобрела «Группу Компаний «Мэрилин», а в минувшем году — стартап EcomCom.

Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock

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