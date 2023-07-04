TON представил функционал для обмена зашифрованными сообщениями на блокчейне

Блокчейн TON анонсировал в своем Twitter новую функцию — теперь пользователи экосистемы могут прикреплять зашифрованные сообщения к любой транзакции. Стоимость услуги составляет примерно $0,008.
В официальном Twitter TON Foundation появился анонс новой функции, которая позволяет прикреплять зашифрованные сообщения к любой транзакции. По словам разработчиков, это позволит персонализировать взаимодействие с блокчейном.
Ранее к транзакциям на блокчейне TON уже можно было добавлять текст, однако такие сообщения были на виду у всего интернета. Благодаря новой функции текст шифруется, и открыть его может только получатель Toncoin. Один из упомянутых сценариев использования технологии — уточнение назначения транзакции. Например, к переводу может быть прикреплено сообщение «за кофе» или «с днем рождения».
Разработчик из команды TON Анатолий Макосов также предложил использовать функцию в качестве резервного способа коммуникации, который будет работать даже тогда, когда популярные мессенджеры по каким-то причином перестанут.
Добавление зашифрованного текста к сообщению обойдется пользователям примерно в $0,008.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.
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