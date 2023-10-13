Биржа фрилансеров Toptal приобрела стартап WeLoveNoCode Никиты Шевченко

Биржа для фрилансеров-программистов Toptal приобрела сервис разработки сайтов и приложений без кода WeLoveNoCode (WLNC) Никиты Шевченко. Часть команды присоединится к новому владельцу, остальная — покинет компанию и займется другими проектами. Шевченко в разговоре с RB.RU дополнительных деталей по сделке не сообщил, но заявил, что задача компании сделать так, чтобы ноукод процветал, а «самый большой маркетплейс талантов» Toptal в этом поможет.

Никита Шевченко готов помочь Toptal в интеграции WLNC, среди других его планов — погружение в VR/AR, робототехнику и другие смежные отрасли. Он также открыт для обсуждения проектов в этих областях.

Сделка стала экзитом для инвесторов WeLoveNoCode. В 2021 году стартап провел три инвестиционных раунда на общую сумму $1,4 млн. В мае в стартап инвестировали Николай Давыдов и братья Либерманы, в октябре WeLoveNoCode привлек от них $1 млн. Тогда стартап оценили в $12,5 млн. В 2022 году WLNC получил $3 млн от калифорнийского фонда Mantis VC.

Toptal — предназначена для разработчиков, дизайнеров, финансовых экспертов, проект-менеджеров и менеджеров по продукту. Для работы на бирже нужно зарегистрироваться на сайте, пройти отбор в несколько этапов. Процесс проверки может занять от двух до пяти недель.

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