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Нерезидентов из «дружественных» стран допустят к торгам облигациями на Мосбирже с 15 августа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нерезидентов из «дружественных» стран допустят к торгам облигациями на Московской бирже с 15 августа, объявила площадка. К торгам на срочном рынке их допустили 8 августа. Перед допуском брокеры проводят специальную идентификацию участника торгов.

Нерезидентов из «дружественных» стран допустят к торгам облигациями на Мосбирже с 15 августа

Допуск к торгам облигациями на Московской бирже нерезидентов из так называемых дружественных стран с 15 августа сообщили в пресс-службе биржи. Совершать операции с ценными бумагами также смогут нерезиденты, бенефициарами которых являются физлица-россияне или юрлица, зарегистрированные в России.

Нерезидентов из «дружественных» стран допустили к торгам на срочном рынке Мосбиржи с 8 августа. Брокеры, банки и управляющие компании обязаны проводить специальную идентификацию участника торгов, за правильность которой они несут ответственность, уточнили в Мосбирже.

1 августа Мосбиржа выпустила заявление, в котором рекомендовала российским компаниям не пользоваться данным правительством правом на сокрытие финансовой информации. Отказ от публикации отчетностей может привести к негативным последствиям, посчитали в Мосбирже.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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