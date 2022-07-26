Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мосбиржа: торги ценными бумагами нерезидентов из «дружественных» стран начнутся 8 августа

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа анонсировала начало торгов ценными бумагами нерезидентов России из «дружественных» стран. Их допустят к торгам с 8 августа, но компании-клиенты брокеров и банков будут обязаны пройти специальную идентификацию.

Мосбиржа: торги ценными бумагами нерезидентов из «дружественных» стран начнутся 8 августа

Операции с бумагами можно будет совершать на фондовом и срочном рынках, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

С 8 августа начнутся торги бумагами компаний-нерезидентов России из списка так называемых дружественных стран, а также компаний, конечные бенефициары которых являются физическими лицами-россиянами и зарегистрированных как юридическое лицо в России.

Перед допуском к торгам клиенты брокеров и банков должны будут пройти специальную идентификацию. В анкету клиента добавят новое поле, в котором ему нужно будет указать информацию о соответствии правилам. За достоверность этих сведений несут ответственность клиенты, уточнили в Мосбирже.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  2. 2 Минфин выступил против запрета на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами
  3. 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  4. 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  5. 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

31 июля 2022

Гранты на открытие новых точек быстрого питания в Москве

Все ВОЗМОЖНОСТИ