Мосбиржа: торги ценными бумагами нерезидентов из «дружественных» стран начнутся 8 августа

Мосбиржа анонсировала начало торгов ценными бумагами нерезидентов России из «дружественных» стран. Их допустят к торгам с 8 августа, но компании-клиенты брокеров и банков будут обязаны пройти специальную идентификацию.
Операции с бумагами можно будет совершать на фондовом и срочном рынках, сообщила пресс-служба Мосбиржи.
С 8 августа начнутся торги бумагами компаний-нерезидентов России из списка так называемых дружественных стран, а также компаний, конечные бенефициары которых являются физическими лицами-россиянами и зарегистрированных как юридическое лицо в России.
Перед допуском к торгам клиенты брокеров и банков должны будут пройти специальную идентификацию. В анкету клиента добавят новое поле, в котором ему нужно будет указать информацию о соответствии правилам. За достоверность этих сведений несут ответственность клиенты, уточнили в Мосбирже.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 Минфин выступил против запрета на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами
- 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
27 июля 2022