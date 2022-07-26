Мосбиржа: торги ценными бумагами нерезидентов из «дружественных» стран начнутся 8 августа

Мосбиржа анонсировала начало торгов ценными бумагами нерезидентов России из «дружественных» стран. Их допустят к торгам с 8 августа, но компании-клиенты брокеров и банков будут обязаны пройти специальную идентификацию.

Операции с бумагами можно будет совершать на фондовом и срочном рынках, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

С 8 августа начнутся торги бумагами компаний-нерезидентов России из списка так называемых дружественных стран, а также компаний, конечные бенефициары которых являются физическими лицами-россиянами и зарегистрированных как юридическое лицо в России.

Перед допуском к торгам клиенты брокеров и банков должны будут пройти специальную идентификацию. В анкету клиента добавят новое поле, в котором ему нужно будет указать информацию о соответствии правилам. За достоверность этих сведений несут ответственность клиенты, уточнили в Мосбирже.

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