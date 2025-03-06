Свободные торговые площади для иностранных брендов сократились до 20%

Площадей в торговых центрах России хватит на размещение лишь 20% зарубежных брендов, которые ушли из страны. Об этом говорится в исследовании управляющей компании «Сампа», которое есть в распоряжении «Известий».

В 2022 году международные компании освободили около 2,8 млн кв. м, однако за два года этот объем был практически полностью поглощен, и сейчас осталось всего 1,9 млн кв. м. «Резервы подходящих торговых площадей оцениваются в 0,6 млн кв. м, что составляет лишь 20% от метража, который использовался ушедшими компаниями до 2022 года», ― уточняется в исследовании.

Причины трудностей. В исследовании говорится, что основная проблема заключается в нахождении 70% свободных площадей в специализированных микрорайонах или жилых комплексах, что не соответствует требованиям ведущих мировых брендов. Также на рынке наблюдается дефицит крупных помещений, которые ранее арендовали такие компании, как H&M и IKEA.

По словам аналитиков, в Москве свободно 420 тыс. кв. м, в Санкт-Петербурге — свыше 100 тыс. кв. м, а в крупных регионах — 70–100 тыс. кв. м. При этом количество объектов площадью более 1 тыс. кв. м достигло исторического минимума.

Выводы. Возвращение иностранных брендов потребует устранения юридических, финансовых и инфраструктурных преград, и в текущих условиях российские торговые центры могут предложить лишь ограниченные возможности для их размещения, заключили авторы исследования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Русбейс, комментируя слухи о возврате в страну зарубежного бизнеса, что «никто не будет возвращаться, пока действуют санкции».

В конце февраля источник Financial Times в одной из крупнейших транснациональных корпораций США сообщил, что Кремль запланировал встречу с иностранными компаниями, которые изъявили желание вернуться на российский рынок. Газета при этом отмечала, что ждать быстро возвращения зарубежного бизнеса «преждевременно».

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