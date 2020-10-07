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Открыта регистрация на участие в туристическом хакатоне Tour.Hack

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 13 по 15 ноября состоится хакатон Tour.Hack. Продакт-менеджеры, дизайнеры, разработчики и другие специалисты будут решать задачи индустрии туризма. Можно участвовать онлайн или офлайн в Новосибирске.

Открыта регистрация на участие в туристическом хакатоне Tour.Hack

Присоединиться к хакатону могут как готовые команды от двух до пяти человек, так и отдельные специалисты — дизайнеры, программисты, маркетологи, блогеры или студенты. За 48 часов участники решат одну из задач партнеров — туристических, транспортных и авиакомпаний.

Также в рамках хакатона пройдут лекции и мастер-классы от экспертов из индустрии туризма.

Участие доступно в двух форматах: онлайн или офлайн в Новосибирской «Точке Кипения». Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: everst / Shutterstock

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