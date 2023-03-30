Эксперт Moscow Business School назвал пять признаков токсичного руководителя

Многие сотрудники различных компаний увольняются из-за токсичного поведения начальника. Уходить с любимой работы по этой причине бывает непросто. Эксперт Moscow Business School в области управления персоналом Анна Яснова назвала RB.RU пять признаков токсичного руководителя и рассказала, что можно сделать, чтобы избежать стресса и выгорания, связанного с таким поведением.

По словам карьерного коуча, токсичные руководители бывают двух видов: первые вне зависимости от окружающей ситуации или людей используют свои методы психологического давления, вторые «выбирают жертву».

При работе с первым типом сотруднику придется решить: терпеть ли такое поведение, которое приведет к потере мотивации, плохому настроению и снижению результатов, или сменить работу. Во втором случае важно не стать той самой жертвой.Для этого необходимо четко определить признаки токсичного поведения и научиться правильно на них реагировать:

Первый признак, который должен насторожить — нарушение личных границ. Выражаться это может по-разному: звонки в нерабочее время, личные просьбы, не связанные с основной работой. Лучше сразу обозначить со своей стороны, какие действия для сотрудника неприемлемы. Часто руководитель таким образом проверяет, пройдет ли это с данным человеком. Лучше вежливо, но настойчиво проговорить условия, при которых работник не будет выполнять такие поручения, и обозначить время для рабочих звонков и сообщений.

Второй признак — манипуляция отношениями. Руководитель может вести себя внешне вполне дружелюбно, но как только ему что-то понадобится – превратится в манипулятора. Например, за невыполненную в срок работу руководитель обижается, переводит рабочее взаимодействие в личное, пытается заставить сотрудника чувствовать вину. В этой ситуации важно не поддаваться на такие манипуляции, а переводить диалог в разряд исключительно рабочих вопросов и практических действий.

Третий признак – это давление, деспотичные проявления. Руководитель может давать взаимоисключающие поручения, ставить нереалистичные сроки, а когда происходит какой-то сбой, обвинять штат в непрофессионализме. Одним из вариантов здоровой реакции на такое поведение может быть обоснование с аргументами еще на этапе получения задания, почему требуется больше времени или как эффективнее распределить задачи. Не стоит указывать руководителю на его ошибки, это может вызвать еще более агрессивную реакцию. Эксперт рекомендовала говорить из «я-позиции», что думаете или чувствуете в конкретный момент.

Четвертый признак – открытая критика сотрудника в присутствии коллег, подчиненных, партнеров. Переход на личности, оскорбления, обращение к «зрителям» – смотрите, какой плохой сотрудник. Здесьважно вспомнить о таком понятии, как самоуважение. Сотруднику стоит предложить руководителю лично обсудить, какие конкретно ошибки он допустил и как сможет их исправить.

Пятый признак – обесценивание личных заслуг и качеств сотрудника. Независимо от результатов работы, она всегда рассматривается руководителем как не заслуживающая внимания, не важная. Для начала необходимо научиться замечать собственные достижения, даже небольшие. Заведите отдельный файл или блокнот, где будете записывать рабочие победы. Хвалите сами себя, отмечайте собственный прогресс. Можно практиковать с коллегами короткие неформальные встречи, где будете поддерживать друг друга и давать позитивную оценку своей работе.

Фото на обложке: Jo Panuwat D / Shutterstock