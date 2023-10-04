52% россиян увольнялись из-за токсичной атмосферы в коллективе

В России 52% граждан увольнялись из-за конфликтной атмосферы в коллективе. Самые яркие проявления токсичной среды — принуждение к выполнению задач за других сотрудников и внушение чувства вины за своевременный уход с работы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на «Ренессанс страхование» и сервис «Зарплата.ру».
При этом сотрудники в таких коллективах готовы оставаться до последнего, хотя у 63% из-за нездоровой атмосферы появляются проблемы со здоровьем, что усиливает желание уволиться. 27% россиян готовы написать заявление на увольнение только после того, как у работодателя появляются неадекватные требования к выполнению работы.
Для 13% респондентов точкой невозврата становится осознание, что изменить внутренние процессы в компании невозможно, а для 11% поводом написать заявление становится отказ в повышении заработной платы.
Дополнительный медицинский отпуск удержал бы 39% работников от увольнения из токсичного коллектива. Каждому четвертому достаточно полноценного медобследования, еще четверть хотят, чтобы работодатель ежегодно предоставлял сотрудникам комплексное обследование у врачей.
В опросе участвовали 2330 респондентов старше 18 лет из российских городов-миллионников.
Фото на обложке: Unsplash
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