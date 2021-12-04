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Toyota будет продавать в Европе только экологичные автомобили к 2035 году

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Toyota, крупнейший в мире производитель автоконцерн, перестанет продавать в Западной Европе автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к середине следующего десятилетия, отдав предпочтение экологичному транспорту. В других регионах такие радикальные изменения пока не планируются.

Toyota будет продавать в Европе только экологичные автомобили к 2035 году

Toyota перестанет продавать автомобили с ДВС в Западной Европе к 2035 году из-за планов Евросоюза по переходу на экологичный транспорт в этом десятилетии, сообщает Reuters.

К 2030 году компания хочет наполовину сократить продажи таких автомобилей в Европе.

В других регионах, впрочем, Toyota от привычных автомобилей с ДВС отказываться не будет: руководство компании считает, что еще не весь мир готов к переходу на экологичный транспорт (речь идет об электрических и водородных двигателях).

Toyota в последнее время делает ставку на альтернативные источники энергии для автомобилей.

Компания, например, изучает эффективное использование водородного топлива и биотоплива и собирается в ближайшее время построить свой первый завод по производству аккумуляторов.

Кроме того, Toyota уже представила свои первые серийные электромобили.

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Фото: Keleny/Shutterstock

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