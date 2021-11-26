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Стартап по ускорению работ на стройплощадках TraceAir привлек $5 млн от Flashpoint и группы инвесторов

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Стартап по ускорению процессов на строительных площадках TraceAir привлек $5 млн от Flashpoint Venture Capital и группы инвесторов, сообщила пресс-служба компании.

Стартап по ускорению работ на стройплощадках TraceAir привлек $5 млн от Flashpoint и группы инвесторов

Привлеченное финансирование будет использовано для поддержки роста компании на рынке жилого строительства в США и расширения бизнеса в промышленной, коммерческой и других строительных отраслях.

Как сообщили в компании, в 2021 году продажи TraceAir увеличились в 3 раза по сравнению с предыдущим годом на фоне ускорения спроса на технологии в строительной отрасли.

С учетом предыдущих раундов финансирования, общий объем капитала, привлеченного TraceAir, превысил $10 млн. В 2018 году TraceAir привлек $2,5 млн от венчурного фонда Sistema_VC и других инвесторов. В 2021 году стартап привлек $3,5 млн в рамках раунда А. Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд XTX Ventures.

TraceAir был основана в 2015 году супругами Дмитрием Королевым и Марией Хохловой. Компания позволяет разработчикам, строителям объектов и подрядчикам дистанционно отслеживать ход работ на стройплощадке с помощью дронов и ускорять их благодаря облачной платформе. 

Среди клиентов TraceAir девелоперские компании, генподрядчики и подрядчики. Платформа уже помогла в строительстве более чем 800 проектах по всему миру. Общий объем рынка для своих во всем мире компания оценивает в $12 млрд, из которых более $4 млрд приходится на США.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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