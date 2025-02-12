Российские компании стали регистрировать меньше товарных знаков
В четвертом квартале 2024 года российские предприниматели подали в Роспатент на 6% меньше заявок на регистрацию товарных знаков по сравнению с прошлым годом, пишет Shopper’s со ссылкой на данные «Онлайн патента». Всего было подано почти 35 тыс. заявок.
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Генеральный директор «Онлайн патента» Алина Акиншина объясняет снижение числа заявок ростом патентных пошлин. По ее словам, особенно сократилось количество заявок от самозанятых и малых и средних предприятий. Они оказались «более чувствительными к цене», особенно в условиях повышения ключевой ставки в прошлом году, сказала эксперт.
Тем не менее, за весь 2024 год количество заявок от российских предпринимателей увеличилось на 10,8%, составив 259 тыс. В первом квартале наблюдался рост на 33,4% год к году, во втором — на 16,7%, а в третьем — на 8%.
В некоторых секторах тенденция заметна особенно: количество заявок на товарные знаки в области одежды уменьшилось на 16,4%, в косметике и парфюмерии — на 38%, а в напитках — на 18%.
Постановление правительства о повышении пошлин на регистрацию товарных знаков вступило в силу в октябре. Сумма пошлин (за подачу заявки, экспертизу, внесение в госреестр и выдачу свидетельства) увеличилась на 13%, с 31 тыс. до 35 тыс. рублей, а также была отменена скидка в 30% за подачу заявки в электронном виде, которая действовала с 2017 года.
Фото на обложке: N Universe / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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