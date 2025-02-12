Российские компании стали регистрировать меньше товарных знаков

В четвертом квартале 2024 года российские предприниматели подали в Роспатент на 6% меньше заявок на регистрацию товарных знаков по сравнению с прошлым годом, пишет Shopper’s со ссылкой на данные «Онлайн патента». Всего было подано почти 35 тыс. заявок.

Генеральный директор «Онлайн патента» Алина Акиншина объясняет снижение числа заявок ростом патентных пошлин. По ее словам, особенно сократилось количество заявок от самозанятых и малых и средних предприятий. Они оказались «более чувствительными к цене», особенно в условиях повышения ключевой ставки в прошлом году, сказала эксперт.

Тем не менее, за весь 2024 год количество заявок от российских предпринимателей увеличилось на 10,8%, составив 259 тыс. В первом квартале наблюдался рост на 33,4% год к году, во втором — на 16,7%, а в третьем — на 8%.

В некоторых секторах тенденция заметна особенно: количество заявок на товарные знаки в области одежды уменьшилось на 16,4%, в косметике и парфюмерии — на 38%, а в напитках — на 18%.

Постановление правительства о повышении пошлин на регистрацию товарных знаков вступило в силу в октябре. Сумма пошлин (за подачу заявки, экспертизу, внесение в госреестр и выдачу свидетельства) увеличилась на 13%, с 31 тыс. до 35 тыс. рублей, а также была отменена скидка в 30% за подачу заявки в электронном виде, которая действовала с 2017 года.

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