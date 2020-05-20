Начался отбор на онлайн-хакатон в области интеллектуальных транспортных систем

С 23 по 30 мая состоится онлайн-хакатон, участники которого будут разрабатывать решения для интеллектуальных транспортных систем и ситуационного центра. Победители получат денежный приз, возможность запустить пилот и принять участие во Всероссийском финальном хакатоне в сентябре. Заявки принимаются до 20 мая.

Присоединиться к хакатону могут разработчики, владеющие Python или C++, аналитики, дата-сайентисты и готовые команды от двух до пяти человек.

Участники должны разработать прототипы проектов в рамках двух треков:

Управление «умной» транспортной инфраструктурой. Построение моделей на платформе «Распределенный Ситуационный центр Республики Татарстан».

«Ситуационный центр» — новая информационно-аналитическая платформа, поэтому на решение задач участникам дается неделя. За это время они успеют познакомиться с «Ситуационным центром», продумать свои идеи и создать прототипы. Также для них проведут вебинар, который поможет им разобраться в особенностях платформы.

Победители хакатона получат денежные призы в 200, 100 и 50 тысяч рублей, оценку своих решений от экспертов из государственных организаций и IT-компании, а также возможность найти работу в организации-партнере хакатона. Лучшая команда доработает свой проект и запустит пилот.

Заявки принимаются до 20 мая. Узнать подробности и условия участия можно на сайте хакатона.

Онлайн-хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров» — первое мероприятие марафона хакатонов Digital Superhero, который продлится до сентября 2020 года. Проект создан совместно государственными организациями Республики Татарстан, Минцифрой РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», бизнес-акселератором Digital Superhero и группой компаний InnoSTage, которая занимается кибербезопасностью и разработкой информационных систем. Ключевой партнер хакатона — компания «Казань-Телематика» (входит в концерн НТС), специализирующаяся на создании комплексных масштабных решений в области ИТС и беспилотного транспорта.





Фото на обложке: Joey Kyber/Unsplash