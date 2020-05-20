Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнерский материал

Начался отбор на онлайн-хакатон в области интеллектуальных транспортных систем

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 23 по 30 мая состоится онлайн-хакатон, участники которого будут разрабатывать решения для интеллектуальных транспортных систем и ситуационного центра. Победители получат денежный приз, возможность запустить пилот и принять участие во Всероссийском финальном хакатоне в сентябре. Заявки принимаются до 20 мая.

Начался отбор на онлайн-хакатон в области интеллектуальных транспортных систем

Присоединиться к хакатону могут разработчики, владеющие Python или C++, аналитики, дата-сайентисты и готовые команды от двух до пяти человек.

Участники должны разработать прототипы проектов в рамках двух треков:

  1. Управление «умной» транспортной инфраструктурой.
  2. Построение моделей на платформе «Распределенный Ситуационный центр Республики Татарстан».

«Ситуационный центр» — новая информационно-аналитическая платформа, поэтому на решение задач участникам дается неделя. За это время они успеют познакомиться с «Ситуационным центром», продумать свои идеи и создать прототипы. Также для них проведут вебинар, который поможет им разобраться в особенностях платформы.

Победители хакатона получат денежные призы в 200, 100 и 50 тысяч рублей, оценку своих решений от экспертов из государственных организаций и IT-компании, а также возможность найти работу в организации-партнере хакатона. Лучшая команда доработает свой проект и запустит пилот.

Заявки принимаются до 20 мая. Узнать подробности и условия участия можно на сайте хакатона.

Онлайн-хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров» — первое мероприятие марафона хакатонов Digital Superhero, который продлится до сентября 2020 года. Проект создан совместно государственными организациями Республики Татарстан, Минцифрой РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», бизнес-акселератором Digital Superhero и группой компаний InnoSTage, которая занимается кибербезопасностью и разработкой информационных систем. Ключевой партнер хакатона — компания «Казань-Телематика» (входит в концерн НТС), специализирующаяся на создании комплексных масштабных решений в области ИТС и беспилотного транспорта.

Фото на обложке: Joey Kyber/Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма