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Эксперт Travelpayouts объяснит, как тревел-стартапу заработать на партнерском маркетинге

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

9 сентября на онлайн-встрече Ольга Гачкова, менеджер по маркетингу Travelpayouts, партнерской сети компании Aviasales, расскажет, как использовать партнерский маркетинг в туристической сфере. Мероприятие пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub.

Эксперт Travelpayouts объяснит, как тревел-стартапу заработать на партнерском маркетинге

Партнерская программа представляет собой область интернет-маркетинга — владелец сайта или приложения публикует ссылки на продукты и сервисы брендов, которые могут заинтересовать его аудиторию, и получает деньги за целевое действие — переход или покупку.

Travelpayouts — партнерская сеть, которая объединяет рекламодателей и тех, кто хочет заработать на размещениях. Проект вырос из инициативы поисковика авиабилетов Aviasales, собрал более 60 брендов на платформе и за 8 лет выплатил участникам $21 млн.

Ольга Гачкова, менеджер по маркетингу Travelpayouts, расскажет об истории проекта и обсудит с участниками следующие темы:

  • как работает партнерский маркетинг;
  • что получает каждая заинтересованная сторона программы;
  • что изменилось во время кризиса;
  • как честно и открыто зарабатывать в этой сфере;

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия. Онлайн-встреча пройдет на платформе Webinar.

Moscow Travel Hub — деловая онлайн-площадка для туриндустрии, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Хаб позволяет бизнесу из сферы туризма и гостеприимства общаться в Telegram-чате, создавать партнерские проекты, узнавать актуальные новости и читать статьи о современных технологиях и маркетинге туристических продуктов и сервисов.

Фото на обложке: Kite_rin / Shutterstock

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